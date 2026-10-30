Augsburger Medizinstudent erhält Starterpreis für BluLite

Der Augsburger Medizinstudent Tim Küstner erhält für sein ehrenamtliches Projekt BluLite einen mit 1.000 Euro dotierten Starterpreis der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Mit einem ehrenamtlichen Team entwickelt Küstner eine Navigationssoftware speziell für Einsatzfahrzeuge. BluLite soll Rettungs- und Einsatzkräfte schneller und sicherer ans Ziel bringen. Erste Einsatzkräfte nutzen die Software bereits.

BluLite soll Rettungseinsätze unterstützen

Küstner ist selbst als Sanitäter und Feuerwehrmann aktiv und kennt die Anforderungen bei Rettungseinsätzen aus eigener Erfahrung. Im Mai 2026 rief er das Projekt ins Leben. Künftig soll BluLite auch die Kommunikation zwischen Leitstellen und Einsatzkräften erleichtern sowie die taktische Einsatzleitung bei größeren Schadenslagen unterstützen.

„Unser Ziel ist es, dass nie wieder ein Mensch sein Leben verliert, weil Rettungsmittel suboptimal koordiniert wurden. Im Notfall geht es um Sekunden. Wir versuchen, möglichst viele dieser Sekunden zu gewinnen“, erklärt Küstner.

Prof. Dr. Thomas Rotthoff, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg, würdigte die Verbindung von medizinischer Ausbildung, persönlichem Engagement und technologischen Ideen.

Starterpreis wird 2027 in Berlin verliehen

Die Studienstiftung des deutschen Volkes vergibt die Engagementpreise 2027 zum 14. Mal. Neben drei mit jeweils 5.000 Euro dotierten Engagementpreisen werden drei Starterpreise in Höhe von jeweils 1.000 Euro vergeben. Das Preisgeld für Küstners Auszeichnung stellt der Verein der Alumni der Studienstiftung bereit.

Die Preisverleihung findet am 7. Juni 2027 in Berlin statt.