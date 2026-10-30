Augsburger Bischof Bertram Meier erhält IDIZEM-Dialogpreis 2026

Augsburgs Bischof Dr. Bertram Meier ist in München mit dem IDIZEM-Dialogpreis 2026 ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung wurde bei einem Festakt im Münchner Künstlerhaus verliehen. Sie würdigt Meiers langjähriges Engagement für den ökumenischen und interreligiösen Dialog sowie seinen Einsatz für Verständigung, Frieden und ein respektvolles Zusammenleben der Religionen.

Laudator würdigt christlich-muslimischen Dialog

Die Laudatio hielt Archimandrit Georgios Siomos, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern. Er hob besonders Meiers Einsatz für die christlich-muslimische Verständigung hervor. Als Beispiel nannte Siomos die im Februar 2026 veröffentlichte Arbeitshilfe „Christlich-muslimische Beziehungen in Deutschland“ der Deutschen Bischofskonferenz. Deren Entstehung habe Bischof Meier in leitender kirchlicher Verantwortung begleitet.

Die Publikation vermittle ein differenziertes Bild muslimischen Lebens in Deutschland und biete theologische sowie praktische Orientierung für das christlich-muslimische Zusammenleben. Meiers Wirken sei von der Überzeugung geprägt, dass die Verwurzelung im eigenen Glauben und die Offenheit gegenüber anderen religiösen Traditionen keine Gegensätze seien, sagte Siomos.

Der Dialogpreis würdige eine Persönlichkeit, die mit großer Überzeugung, Weitsicht und Beständigkeit Brücken zwischen den christlichen Kirchen sowie zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen baue, erklärte der Laudator.

IDIZEM-Dialogpreis wird seit 2006 verliehen

Der IDIZEM-Dialogpreis wurde 2006 ins Leben gerufen und wird seitdem alle zwei Jahre im Münchner Künstlerhaus verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem die BMW Group, Prof. Peter Beer, Uschi Glas, Alois Glück, Heribert Prantl und Christian Ude.

IDIZEM versteht sich als kultur- und religionsübergreifender gemeinnütziger Verein mit starken muslimischen Wurzeln und Bezügen. Die Organisation wird dem Umfeld der sogenannten Gülen-Bewegung zugerechnet und bezeichnet Toleranz, Bildung und interreligiösen Dialog als zentrale Leitgedanken.