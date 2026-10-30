Polizeibericht Augsburg und Region vom 30. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Einladung zum Präventionstag „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“

Innenstadt – Die Verkehrspolizei Augsburg lädt Bürgerinnen und Bürger anlässlich des Präventionstags "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" zu einer Veranstaltung in die City-Galerie ein. Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e. V. ist u. a. mit einem PKW-Fahrsimulator sowie einem E-Scooter Fahrsimulator vertreten. Der Drogenkontrolltrupp der Verkehrspolizei Augsburg klärt auf und steht Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Wann: Am Samstag, 31.10.2026, von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr Wo: City Galerie in Augsburg, Willy-Brandt-Platz 1 Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind recht herzlich eingeladen die Aktion zu begleiten. Um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Schwaben Nord wird gebeten.

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Verkehrspolizei ermittelt nach Unfallflucht

Innenstadt – Am Donnerstag (29.10.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens das Auto eines 52-jährigen Mannes in der Lechhauser Straße und fuhr anschließend weiter. Der Lastwagen kam während der Fahrt auf den Fahrstreifen des 52-Jährigen und touchierte dessen Auto. Obwohl der 52-jährige Mann anschließend auf einen naheliegenden Parkplatz fuhr, setzte der Lastwagen seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 entgegen. Der 52-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Autodiebstahl

Spickel-Herrenbach – Am Donnerstag (29.10.2026) zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Pkw vom Parkplatz des Botanischen Gartens am Dr.-Ziegenspeck-Weg. Eine 49-jährige Frau hatte ihren weißen Toyota C-HR mit Donauwörther Zulassung im Tatzeitraum beim Botanischen Garten abgestellt und bemerkte den Fahrzeugdiebstahl nach ihrer Rückkehr. Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Betrug durch falschen Polizeibeamten

Göggingen – Am Donnerstagvormittag (29.10.2026) täuschte ein bislang unbekannter Täter einen 85-jährigen Mann aus Göggingen telefonisch und erbeutete Bargeld. Der Täter gab sich als Polizeibeamter aus und überzeugte den 85-Jährigen zur späteren Herausgabe von Bargeld. Die Höhe des Betrugsschadens ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs und Amtsanmaßung. Zeugen, welche am Donnerstagvormittag (29.10.2026) im Bereich zwischen Oskar-von-Miller-Straße und Bergiusstraße verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. Der 85-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Pfersee – Am Freitag (30.10.2026) war ein 20-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Zweibrückenstraße unterwegs.

Gegen Mitternacht kontrollierten die Beamten den 20-jährigen Mann und stellten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol gegen den E-Scooter-Fahrer.

Der 20-jährige Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti

Innenstadt – In der Nacht von Donnerstag (29.10.2026) auf Freitag (30.10.2026) brachten vermutlich drei bislang unbekannte Täter im Bereich der Innenstadt mehrere Graffitis an mehreren Hauswänden an.

Die Täter beschmierten wahrscheinlich gegen Mitternacht in der Karmelitengasse, bei der Karmelitenmauer, in der Frauentorstraße und in der Straße Auf dem Kreuz insgesamt vier Gebäude mit roten Schriftzügen. Der Gesamtschaden liegt im höheren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Widerstand

Innenstadt – Am Mittwoch (28.10.2026), gegen 21.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über eine sehr aggressive männliche Person in einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 43-Jährige äußerst aggressiv und trat den Beamten mit einer Glasscherbe in der Hand entgegen. Weiter beschädigte er das Glas eines dort befindlichen Automaten. Daraufhin wurde durch die Polizeibeamten der Einsatz des mitgeführten Distanzelektroimpulsgerätes angedroht. Dem 43- Jährigen konnte im weiteren Verlauf die Glasscherbe abgenommen und dieser fixiert werden. Während der Fixierung wehrte sich der Mann stark und versuchte nach den eingesetzten Beamten zu treten. Diese blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, sowie wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 43-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden (bereits regional berichtet)

Kissing – Am Donnerstag, 29.10.2026, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 29jähriger Pkw- Lenker die Ringstraße in Kissing in südlicher Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache überfuhr er an der Einmündung zur VdK-Straße dieselbige und verunfallte ungebremst in der Garage des gegenüberliegenden Grundstücks. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Garage wurde schwer beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 85.000€. Der 29-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.