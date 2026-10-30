Fürth: Polizei sucht zwei Männer nach Drohung gegen Jugendliche

Zwei Jugendliche wurden am Donnerstagnachmittag in der Fürther Innenstadt von zwei unbekannten Männern angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Einer der Jugendlichen übergab schließlich 20 Euro.

Der Vorfall ereignete sich am 29. Oktober 2026 gegen 14:30 Uhr im Bereich der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage nahe der Friedrichstraße. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen gaben zunächst an, kein Geld bei sich zu haben. Daraufhin packte der erste Mann einen von ihnen an der Jacke und hielt den anderen am Arm fest. Zudem soll er die Jugendlichen verbal bedroht und auf ein vermeintliches Messer in seiner Hosentasche hingewiesen haben.

Nachdem die Jugendlichen den 20-Euro-Schein übergeben hatten und sich entfernten, sprach sie nach wenigen Metern ein weiterer unbekannter Mann an und verlangte ebenfalls Geld. Die Jugendlichen gingen weiter, ohne etwas auszuhändigen. Anschließend beobachteten sie, wie sich der zweite Mann zu dem ersten begab.

Beschreibung der Verdächtigen

Die Jugendlichen beschrieben beide Männer als südländisch aussehend. Der erste Mann soll etwa 160 Zentimeter groß und korpulent gewesen sein. Der zweite Mann soll etwa 185 Zentimeter groß und athletisch gebaut gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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