Nürnberg: Versammlungen können Verkehr behindern

Mehrere Versammlungen am Samstagnachmittag können im Nürnberger Innenstadtbereich den Verkehr beeinträchtigen.

Am 31. Oktober 2026 finden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere, teilweise sich fortbewegende Versammlungen statt. Die genauen Orte und Strecken können sich bis zum Beginn noch ändern. Deshalb muss im gesamten Innenstadtbereich am Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Beamten sollen friedliche Proteste ermöglichen und bei möglichen gewalttätigen Störungen konsequent einschreiten.

Für Presseanfragen zum Versammlungsgeschehen ist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Samstag ab 12 Uhr unter der üblichen Telefonnummer erreichbar.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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