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Heilsbronn: 21-Jähriger nach Angriff auf Joggerin festgenommen

Heilsbronn: 21-Jähriger nach Angriff auf Joggerin festgenommen
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Nach dem sexuell motivierten Angriff auf eine Joggerin in Heilsbronn hat die Polizei am Tag danach einen 21-Jährigen als dringend Tatverdächtigen festgenommen.

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Joggerin von hinten angegriffen

Die Frau war am Mittwochabend (28.10.2026) gegen 17:30 Uhr im Landkreis Ansbach joggen, als sie ein ihr unbekannter Mann von hinten angriff und überwältigte. Laut Polizei würgte der Angreifer die Joggerin massiv und versuchte, sie zu entkleiden. Dies gelang ihm nicht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Personensuchhund beteiligt war, blieb zunächst erfolglos. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ansbach und der Polizeiinspektion Heilsbronn.

Festnahme am Tag nach der Tat

Durch die Ermittlungsmaßnahmen identifizierten die Beamten bereits am Folgetag einen dringend Tatverdächtigen. Der 21-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag (29.10.2026) in Heilsbronn festgenommen. Er ist polnischer Staatsangehöriger und hat seinen Wohnsitz in Heilsbronn.

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Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 21-Jährige soll zeitnah einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Heilsbronn: Unbekannter würgt Joggerin und flüchtet

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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