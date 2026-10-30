Heilsbronn: 21-Jähriger nach Angriff auf Joggerin festgenommen

Nach dem sexuell motivierten Angriff auf eine Joggerin in Heilsbronn hat die Polizei am Tag danach einen 21-Jährigen als dringend Tatverdächtigen festgenommen.

Joggerin von hinten angegriffen

Die Frau war am Mittwochabend (28.10.2026) gegen 17:30 Uhr im Landkreis Ansbach joggen, als sie ein ihr unbekannter Mann von hinten angriff und überwältigte. Laut Polizei würgte der Angreifer die Joggerin massiv und versuchte, sie zu entkleiden. Dies gelang ihm nicht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Personensuchhund beteiligt war, blieb zunächst erfolglos. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ansbach und der Polizeiinspektion Heilsbronn.

Festnahme am Tag nach der Tat

Durch die Ermittlungsmaßnahmen identifizierten die Beamten bereits am Folgetag einen dringend Tatverdächtigen. Der 21-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag (29.10.2026) in Heilsbronn festgenommen. Er ist polnischer Staatsangehöriger und hat seinen Wohnsitz in Heilsbronn.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 21-Jährige soll zeitnah einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Heilsbronn: Unbekannter würgt Joggerin und flüchtet

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Mittelfranken