Heilsbronn: Unbekannter würgt Joggerin und flüchtet

Eine Joggerin soll am Mittwochabend in Heilsbronn von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen und massiv gewürgt worden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung und bittet um Hinweise.

Mehrere Begegnungen vor dem Angriff

Die Frau war gegen 17:30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Weißenbronn und Heilsbronn unterwegs, der parallel zur Heilsbronner Straße in Richtung Heilsbronn verläuft. Dort traf sie erstmals auf den späteren Tatverdächtigen. Er saß rauchend auf einer Parkbank.

Anschließend lief die Joggerin auf Feldwegen in südöstlicher Richtung weiter. Dort kam es zu einer zweiten Begegnung: Der Mann fuhr mit einem Fahrrad auf sie zu und sprach sie an. Kurze Zeit später soll er die Frau von hinten angegriffen, überwältigt, massiv gewürgt und versucht haben, sie zu entkleiden. Dies gelang ihm nach Polizeiangaben nicht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Polizei sucht Zeugen

Der Tatverdächtige wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er soll schlank und sportlich gebaut sein, einen hellen Hauttyp haben und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Außerdem trug er ein auffälliges hellblaues Schlauchtuch aus Fleece.

Bei der zweiten Begegnung führte der Mann ein schwarzes Mountainbike mit sich. Zum Zeitpunkt des Angriffs war er ohne Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Gesuchten, zu auffälligen Beobachtungen rund um die Tatzeit sowie zu dem Mountainbike.

Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, wollen sich Beamte zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr im Bereich des Tatorts aufhalten und Verkehrsteilnehmer befragen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

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