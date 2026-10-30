Inflationsrate sinkt deutlich

Die bundesweite Inflationsrate in Deutschland wird im Oktober voraussichtlich 2,8 Prozent betragen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilte, sinken die Verbraucherpreise gegenüber September um 0,2 Prozent.

Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als “Kerninflation” bezeichnet, beträgt im Oktober voraussichtlich 2,1 Prozent. Im Vormonat wie auch im Juli und August hatte dieser vielbeachtete Wert bei 2,4 Prozent gelegen.

Die Preise für Energie steigen gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich um 12,2 Prozent. Damit hat sich die Teuerung für Energie im Oktober allerdings leicht abgeschwächt. Im September lag die jährliche Teuerung in dieser Kategorie noch bei 14,9 Prozent. Grund dürfte wohl der “Tankrabatt” sein, der seit 1. Oktober und noch bis Ende des Jahres gilt, und die Steuern auf Sprit senkt.

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