OrangeAcademy Ulm empfängt RheinStars Köln am OrangeCampus

Die OrangeAcademy Ulm empfängt am Sonntag um 17 Uhr die RheinStars Köln am OrangeCampus. Für das jüngste ProA-Aufgebot aller Zeiten steht der siebte Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA an.

Nach der Niederlage beim Auswärtsspiel in Paderborn will die OrangeAcademy die nächsten Punkte holen. Die Partie blieb lange ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber in der Schlussphase durchsetzten. Gegen Köln bietet sich dem Ulmer Nachwuchsteam die nächste Möglichkeit, weitere Entwicklungsschritte zu machen.

Cheftrainer Mehdy Mary erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Köln hat eine sehr talentierte Mannschaft, die gut in die Saison gestartet ist. Sie holen die meisten Offensivrebounds, weshalb wir in der Defensive die nötige Disziplin beim Ausboxen an den Tag legen müssen.“ Auch offensiv müsse sein Team bessere Entscheidungen treffen und erkennen, wann es das Tempo herausnehmen und mehr Ruhe ins Spiel bringen müsse.

RheinStars Köln mit ausgeglichenem Kollektiv

Die RheinStars Köln haben vier ihrer ersten sechs Saisonspiele gewonnen. Sechs Kölner Spieler erzielen im Schnitt mindestens sieben Punkte pro Partie. Mit durchschnittlich 85,5 Punkten und 13 Offensivrebounds pro Spiel stellen die RheinStars eine der produktivsten Offensiven der Liga.

Angeführt wird Köln von Guard Antonio Williams, der bislang 17,0 Punkte, 3,7 Rebounds und 3,8 Assists je Begegnung verbucht. Cedric Russell kommt auf durchschnittlich 14,3 Punkte. Unter dem Korb steuert James Patterson III 10,8 Punkte und 4,8 Rebounds pro Spiel bei. Erfahrung bringen zudem Haris Hujic, Jasper Günther und Björn Rohwer ein.