Nvidia-Chef Huang nennt KI-Warnungen "lächerlich"

Nvidia-Chef Jensen Huang weist Warnungen vor einer Auslöschung der Menschheit durch Künstliche Intelligenz zurück.

Auf die Frage nach entsprechenden Warnungen, die auch OpenAI-Chef Sam Altman und Anthropic-Chef Dario Amodei sowie der Nobelpreisträger Geoffrey Hinton äußern, sagte er dem “Handelsblatt”: “Ich will das nicht wiederholen, weil ich die Vorstellung lächerlich finde.”

Die Industrie müsse selbst für sichere Technik sorgen. Zur Regulierung sagte Huang, Deutschland solle erst die Technologie entwickeln und bei konkreten Problemen regulieren. Den Hackerangriff von OpenAI-Agenten auf die Plattform Hugging Face nannte er “inakzeptabel”. Die Agenten hätten “kein Containment und keine Überwachung” gehabt.