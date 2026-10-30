Polizei sucht Zeugen zu tödlicher Schussabgabe in Dingolfing

Nach der tödlichen Schussabgabe auf einen 43-Jährigen in Dingolfing bittet die Kriminalpolizei erneut um Hinweise.

Die Ermittlungen der rund 50-köpfigen Sonderkommission der Kriminalpolizeiinspektion Landshut dauern an. Unterstützt wird die Sonderkommission inzwischen von der Operativen Fallanalyse des Polizeipräsidiums München und dem Bayerischen Landeskriminalamt.

Gesucht werden Personen, die am Montag, 26. Oktober 2026, zwischen etwa 10.30 Uhr und 12.45 Uhr im Bereich der Schwedenschanze, der Eppenauerstraße oder der Oberdingolfinger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch wer sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter der Telefonnummer 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Polizei sucht Zeugen nach Raubverdacht in Straubing · Raserei auf der B2 bei Meitingen: Polizei sucht Zeugen

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeimeldungen aus Bayern