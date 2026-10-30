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Polizei sucht Zeugen zu tödlicher Schussabgabe in Dingolfing

Polizei sucht Zeugen zu tödlicher Schussabgabe in Dingolfing
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach der tödlichen Schussabgabe auf einen 43-Jährigen in Dingolfing bittet die Kriminalpolizei erneut um Hinweise.

Die Ermittlungen der rund 50-köpfigen Sonderkommission der Kriminalpolizeiinspektion Landshut dauern an. Unterstützt wird die Sonderkommission inzwischen von der Operativen Fallanalyse des Polizeipräsidiums München und dem Bayerischen Landeskriminalamt.

Gesucht werden Personen, die am Montag, 26. Oktober 2026, zwischen etwa 10.30 Uhr und 12.45 Uhr im Bereich der Schwedenschanze, der Eppenauerstraße oder der Oberdingolfinger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch wer sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter der Telefonnummer 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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