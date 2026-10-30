Polizei sucht Zeugen nach Raubverdacht in Straubing

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Straubing ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Ein 20-Jähriger und ein Bekannter wurden leicht verletzt.

Am Abend des 28. Oktober gerieten gegen 20.30 Uhr drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren in der Flurlgasse mit einer Gruppe von drei bislang unbekannten Personen in Streit. Im weiteren Verlauf kam es zwischen dem 20-Jährigen und den Unbekannten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei entrissen sie ihm nach bisherigen Erkenntnissen eine Kappe und ein Mobiltelefon. Die Tatverdächtigen sollen zudem eine Glasflasche eingesetzt haben.

Eine Anwohnerin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten vermutlich in Richtung Rosengasse und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Sie sind dem Geschädigten zumindest teilweise bekannt. Der 20-Jährige und ein Bekannter, der ihm zu Hilfe kam, erlitten leichte Verletzungen, benötigten aber keine medizinische Versorgung.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zur Auseinandersetzung in der Flurlgasse oder zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 zu melden.

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