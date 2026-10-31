1. Bundesliga: Elversberg gewinnt gegen Mainz mit 4:1

Zum Auftakt des 8. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat der SV Elversberg gegen den 1. FSV Mainz mit 4:1 gewonnen.

Bereits in der 7. Minute erzielte Felix Keidel das Führungstor für die Gastgeber durch einen direkt verwandelten Freistoß, der rechts an der Mainzer Mauer vorbeiging und unhaltbar für den Mainzer Torhüter Robin Zentner im rechten Eck einschlug.

In der 26. Minute baute Francis Onyeka die Führung für Elversberg weiter aus. Nach einem entschlossenen Ballgewinn von Elversbergs Mittelfeldspieler Lukas Petkov an der Seitenlinie landete der Ball bei David Mokwa, der anschließend seinen Teamkollegen Onyek bediente. Letzterer setzte sich gegen die Mainzer Abwehr durch und traf per Linksschuss ins lange Eck.

In der 1. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Maurice Krattenmacher den dritten Treffer für die Hausherren. Nachdem sich Krattenmacher einen unzureichend geklärten Eckball geschnappt hatte, setzte er sich gegen die Mainzer Mittelfeldspieler Paul Nebel und Nadiem Amiri durch und schoss mit links ins lange Eck.

Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte Cole Campbell in der 1. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den vierten Treffer für Elversberg. Campbell hatte das Leder zunächst zu seinem Teamkollegen Nicholas Mickelson gespielt, der daraufhin ins Zentrum flankte, wo Campbell den Ball mit der Brust annahm und anschließend per Seitfallzieher ins kurze Eck beförderte.

Kurz darauf erzielte Benedict Hollerbach in der 2. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den Anschlusstreffer für die Gäste. Nachdem der Mainzer Stürmer Sheraldo Becker auf der rechten Seite durchgestartet und bis zur Grundlinie gezogen war, spielte er von dort die Kugel flach auf den ersten Pfosten, wo Königsdörffer es weiter in Richtung langes Eck bugsierte. Vom Pfosten prallte der Ball zu Hollerbach, der ihn aus kurzer Distanz zum 4:1-Endstand über die Linie drückte.

In der 5. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte sah Stefan Posch noch die Gelb-Rote Karte für ein Foulspiel an seinem Gegenspieler Frederik Schmahl.

Durch den Sieg klettert Elversberg vorerst auf den 5. Tabellenplatz, während Mainz auf den 8. Rang abrutscht.