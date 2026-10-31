ESV Kaufbeuren gewinnt Krimi gegen Lindau im Penaltyschießen

Der ESV Kaufbeuren hat sich am 14. Spieltag der Eishockey-Oberliga Süd bei den Lindau Islanders zwei Punkte gesichert. Nach einer wechselhaften Partie mit mehreren Führungswechseln setzten sich die Joker im Penaltyschießen durch. Max Oswald avancierte mit zwei verwandelten Versuchen zum Matchwinner.

Ohne den erkrankten Eero Elo und mit Torhüter Nikita Quapp zwischen den Pfosten erwischte der ESVK zunächst einen guten Abend. Nach einer starken Anfangsphase der Gastgeber nutzten die Kaufbeurer einen Fehler im Spielaufbau zur Führung: Max Renner eroberte die Scheibe und legte für Sami Blomqvist auf, der zum 0:1 einschob. Kurz darauf erhöhte Tomas Schwamberger auf 0:2. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel drehten die Islanders die Partie innerhalb weniger Minuten. Timo Gams verkürzte in Überzahl (28.), Noah Kane glich wenig später aus. Ein abgefälschter Schuss von Sandro Mayr brachte Lindau anschließend sogar mit 3:2 in Führung. Doch unmittelbar vor der zweiten Pause schlug der ESVK zurück: Sami Blomqvist verwertete eine Vorlage von Max Oswald zum 3:3.

Oswald entscheidet das Penaltyschießen

Im Schlussabschnitt überstanden die Joker zunächst zwei Unterzahlspiele. In der 47. Minute brachte Max Hops die Allgäuer nach Vorarbeit von William Eriksson erneut in Führung. Trotz weiterer Chancen gelang es Kaufbeuren jedoch nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Fünf Minuten vor dem Ende traf Andreas Farny zum 4:4-Ausgleich.

Auch in der Verlängerung fiel keine Entscheidung. Im anschließenden Penaltyschießen behielten die Joker die Nerven: Andrew Yogan hielt den ESVK im Rennen, ehe Max Oswald mit zwei sehenswerten Versuchen für die Entscheidung sorgte. Torhüter Nikita Quapp parierte zudem den letzten Versuch der Islanders und sicherte seinem Team damit den Zusatzpunkt.

Letztes Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause

Am Sonntag steht für die Kaufbeurer das letzte Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause an. In der heimischen energie schwaben arena empfangen die Joker die Erding Gladiators. Für die Islanders geht es noch nach Peiting.

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