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A7 bei Füssen: Polizei stoppt fünf Fahrer nach Drogentests

A7 bei Füssen: Polizei stoppt fünf Fahrer nach Drogentests
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Bei einer Großkontrolle auf der A7 vor dem Grenztunnel bei Füssen haben Einsatzkräfte am Freitagabend mehr als 190 Fahrzeuge und über 260 Personen kontrolliert. Bei fünf Fahrzeugführern fielen Drogenschnelltests positiv aus.

Die Kontrolle fand in Fahrtrichtung Österreich statt. Beteiligt waren neben der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter anderem die Bayerische Bereitschaftspolizei, die Grenzpolizeiinspektion Pfronten, die Bundespolizei, der Zoll und ehrenamtliche Helfer des THW Füssen. Im Mittelpunkt standen die Fahrtüchtigkeit, die Einhaltung der Sozialvorschriften sowie die Ladungssicherung im Lieferverkehr der Kleinlaster.

Anzeigen wegen Drogen, Aufenthaltsrecht und Waffen

Nach den positiven Drogenschnelltests ordnete die Polizei Blutentnahmen an und untersagte den betroffenen Fahrern die Weiterfahrt. Außerdem nahmen die Beamten drei Anzeigen wegen der versuchten Ausfuhr von Betäubungsmitteln und zwei Anzeigen wegen unerlaubten Aufenthalts auf. Darunter war ein moldawischer Staatsangehöriger, der die erlaubte Aufenthaltsdauer im Schengenraum deutlich überschritten hatte.

Darüber hinaus brachten die Einsatzkräfte drei waffenrechtliche Verstöße zur Anzeige, darunter das Mitführen von Einhandmessern. Bei mehreren Lieferwagen stellten sie zudem eine Manipulation der Abgasanlage sowie erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Einen Fahrer und seine polnische Spedition erwartet deshalb ein Bußgeld von insgesamt rund 12.000 Euro. Weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter eine mangelnde Kindersicherung, wurden ebenfalls geahndet.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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