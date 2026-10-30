Explosion in Regensburger Wohnhaus: Zwei Tote geborgen

Nach der Explosion und dem anschließenden Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Reiner-Straße sind zwei Menschen tot geborgen worden. Fünf weitere Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Das Einsatzgeschehen hatte am frühen Mittwochmorgen, 28. Oktober 2026, begonnen. Durch die Explosion entwickelte sich ein schwerer Brand, der Teile des Gebäudes zerstörte. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte Gas, das sich in einem Zimmer ausgebreitet hatte, im Zusammenhang mit der Explosion gestanden haben. Die genaue Ursache ist noch unklar und soll durch ein Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamtes geklärt werden.

Gebäude musste aufwendig gesichert werden

Wegen erheblicher Einsturzgefahr bekämpfte die Feuerwehr Regensburg den Brand teilweise von außen und mit Drehleitern. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung sowie die Betreuung der betroffenen Bewohner. Das Technische Hilfswerk unterstützte mit Kräften aus ganz Bayern und stabilisierte die stark beschädigten Gebäudeteile durch Abstütz- und Sicherungsarbeiten.

Erst dadurch konnten Einsatzkräfte das Gebäude betreten, nach vermissten Personen suchen und weitere Ermittlungsmaßnahmen durchführen. Die Polizei sperrte den Bereich zunächst weiträumig ab, evakuierte und betreute Bewohner und koordinierte anschließend die Such- und Ermittlungsarbeiten. Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützten bei der Absuche des Umfelds und der Spurensicherung.

Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg untersuchte den Schadensort über mehrere Tage, sicherte Spuren und rekonstruierte den Ablauf. Unterstützt wurde sie von einem Brandmittelspürhund, der Tatortgruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes und einem BLKA-Gutachter für Explosionsgeschehen. Der Gutachter war am Freitag, 30. Oktober 2026, vor Ort.

Die polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort wurden seit den Mittagsstunden des Freitags beendet. Anschließend wurde die Örtlichkeit an die Hausverwaltung übergeben. Personen, deren Fahrzeuge oder anderes Eigentum durch die Explosion nennenswert beschädigt wurden und deren Schäden noch nicht erfasst sind, können sich per E-Mail an pp-opf.regensburg.kpi@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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