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Vermisster Mann nach Explosion und Brand tot aufgefunden

Vermisster Mann nach Explosion und Brand tot aufgefunden
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach dem Explosions- und Brandgeschehen ist eine von zwei vermissten Personen tot aufgefunden worden. Seit den Vormittagsstunden können Einsatzkräfte das Gebäude betreten.

Das Technische Hilfswerk hatte bis in die Morgenstunden an der Absicherung des Gebäudekomplexes gearbeitet. Danach war der Zugang für Einsatzkräfte wieder möglich.

Polizei bittet um Hinweise sowie Bilder und Videos

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.

Außerdem bittet die Polizei um Bilder und Videos des Explosions- und Brandgeschehens. Das Material kann über das Medien-Upload-Portal der Polizei Bayern eingereicht werden: https://medienupload-portal05.polizei.bayern.de/

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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