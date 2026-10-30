Vermisster Mann nach Explosion und Brand tot aufgefunden

Nach dem Explosions- und Brandgeschehen ist eine von zwei vermissten Personen tot aufgefunden worden. Seit den Vormittagsstunden können Einsatzkräfte das Gebäude betreten.

Das Technische Hilfswerk hatte bis in die Morgenstunden an der Absicherung des Gebäudekomplexes gearbeitet. Danach war der Zugang für Einsatzkräfte wieder möglich.

Polizei bittet um Hinweise sowie Bilder und Videos

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.

Außerdem bittet die Polizei um Bilder und Videos des Explosions- und Brandgeschehens. Das Material kann über das Medien-Upload-Portal der Polizei Bayern eingereicht werden: https://medienupload-portal05.polizei.bayern.de/

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