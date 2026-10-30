Polizeieinsatz in Stübig: 67-Jähriger verlässt Haus freiwillig

Nach einem Streit mit seiner Ehefrau hat ein 67-Jähriger am Donnerstag in Stübig sein Wohnhaus freiwillig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 10 Uhr meldete die Frau über den Notruf, dass sich ihr Mann allein im gemeinsamen Haus im Scheßlitzer Ortsteil Stübig befinde. Sie gab zudem einen Hinweis auf eine mögliche Schusswaffe.

Mehrere Streifenwagen rückten an und sperrten den Bereich um das Wohnhaus ab. Einsatzkräfte aus Mittelfranken unterstützten den Einsatz. Die Polizei nahm Kontakt zu dem Mann auf. Gegen 15 Uhr verließ er das Haus freiwillig und unbewaffnet.

Anschließend brachten die Polizisten den 67-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus. Für die Dauer des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt Stübig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im Wohnhaus fanden die Einsatzkräfte eine Luftpistole und eine Schreckschusswaffe. Beide Gegenstände sind frei erwerblich und benötigen keine Erlaubnis.

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