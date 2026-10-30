Polizei Kulmbach: Jürgen Stadter übernimmt zum 1. November

Jürgen Stadter übernimmt zum 1. November die Leitung der Polizeiinspektion Kulmbach. Polizeipräsident Armin Schmelzer führte den 55-Jährigen bei einem Festakt im Rathaus in sein neues Amt ein.

Schmelzer würdigte die Arbeit der bisherigen und der vorübergehenden Dienststellenleitung. Erster Polizeihauptkommissar Peter Hübner hatte die Polizeiinspektion seit Dezember 2017 mehr als acht Jahre geleitet. Seit April steht er an der Spitze der Polizeiinspektion Bayreuth-Land.

Nach Hübners Wechsel übernahm Polizeihauptkommissar Jonas Krug im April vorübergehend die Verantwortung für die Dienststelle. Der gebürtige Coburger begann seine Polizeilaufbahn 2015 und war unter anderem bei der Polizeiinspektion Lichtenfels sowie in verschiedenen Bereichen des Polizeipräsidiums Oberfranken tätig. Zum 1. November wechselt Krug zur Polizeiinspektion Coburg.

Erfahrung bei Einsätzen und im Polizeipräsidium

Stadter begann seine Laufbahn 1987 als Dienstanfänger in Ebermannstadt. Nach mehreren Verwendungen, unter anderem in München, kehrte er 1999 nach Oberfranken zurück. Von 2003 bis 2005 folgte sein Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene.

Anschließend war Stadter unter anderem bei der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth, der Einsatzzentrale, im Sachgebiet E2 und im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Oberfranken tätig. Seit April 2019 leitete er die Zentralen Einsatzdienste Bayreuth, seit Oktober 2023 zusätzlich die Einsatzhundertschaft Oberfranken. Mit Kulmbach ist er durch seine Mitwirkung bei der Organisation der Motorradsternfahrt vertraut.

In seiner Ansprache würdigte Schmelzer auch die Arbeit der mehr als 60 Beschäftigten der Polizeiinspektion Kulmbach. Sie sind für die Sicherheit von über 44.000 Menschen zuständig. Im vergangenen Jahr erreichte die Dienststelle eine Aufklärungsquote von 75 Prozent. Zu den ersten Gratulanten gehörte Polizeivizepräsident Florian Mayer.

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