Seld-Plan von 1521: Augsburg digital im Museum entdecken

Im Fugger und Welser Erlebnismuseum können Besuchende den ältesten Stadtplan Augsburgs ab sofort interaktiv erkunden.

Der sogenannte Seld-Plan von 1521 wurde von Titus Holzhauser digital umgesetzt. Besuchende können sich von Jakob Fugger zu wichtigen Orten der Reichsstadt führen lassen oder einzelne Gebäude auswählen und zusätzliche Informationen abrufen. Eine Suchfunktion hilft dabei, bestimmte Orte zu finden – etwa solche, die mit Augsburger Künstlern um 1500 verbunden sind.

Für Kinder wird der digitale Stadtplan zum Wimmelbild: Sie können Konrad Schwarz, den Sohn des Fuggerschen Hauptbuchhalters Matthäus Schwarz, im Stadtbild suchen.

Stadtansicht aus dem Jahr 1521

Der Seld-Plan zeigt Augsburg aus der Vogelschau und vermittelt, wie die Stadt um 1520 ausgesehen hat. Der 82 mal 191 Zentimeter große Riesenholzschnitt ist aus mehreren Blättern zusammengesetzt und zeigt die Stadt bis ins kleinste Detail. Geschaffen wurde der Plan 1521 vom Goldschmied Jörg Seld.

Vorbild für diesen frühesten derartigen Plan einer deutschen Stadt war die berühmte Venedig-Ansicht, die Jacopo de’ Barbari im Jahr 1500 schuf. Der Druck von 1521 ist handkoloriert und mit zahlreichen Anmerkungen von Konrad Peutinger versehen.

Jakob Fugger führt durch die Reichsstadt

Durch die digitale Umsetzung lassen sich bislang verborgene Details entdecken. Jakob Fugger übernimmt dabei die Rolle eines zeitgenössischen Guides und führt durch die Stadt.

Tourismusdirektor Götz Beck bezeichnete die Installation als Weiterentwicklung der multimedialen Ausstellung. Lara Hammer, Aufsichtsratsvorsitzende der Regio Augsburg Tourismus GmbH, erklärte, die Installation trage dazu bei, die Geschichte Augsburgs anschaulich und spannend zu vermitteln.

Ermöglicht wurde die Umsetzung durch die Familie Gabrisch über die Kulturstiftung Augsburg.