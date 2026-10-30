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Vermutlich drei Täter beschmieren vier Gebäude in Augsburg

Vermutlich drei Täter beschmieren vier Gebäude in Augsburg
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben vermutlich drei bislang unbekannte Täter in der Augsburger Innenstadt vier Gebäude mit roten Schriftzügen beschmiert. Der Schaden liegt im höheren vierstelligen Bereich.

Die Graffiti entstanden vermutlich gegen Mitternacht in der Karmelitengasse, an der Karmelitenmauer, in der Frauentorstraße und in der Straße Auf dem Kreuz.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt wegen mehrerer Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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