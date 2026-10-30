Vermutlich drei Täter beschmieren vier Gebäude in Augsburg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben vermutlich drei bislang unbekannte Täter in der Augsburger Innenstadt vier Gebäude mit roten Schriftzügen beschmiert. Der Schaden liegt im höheren vierstelligen Bereich.

Die Graffiti entstanden vermutlich gegen Mitternacht in der Karmelitengasse, an der Karmelitenmauer, in der Frauentorstraße und in der Straße Auf dem Kreuz.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt wegen mehrerer Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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