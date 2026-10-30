Augsburg-Pfersee: E-Scooter-Fahrer mit 1,9 Promille gestoppt

Ein 20-Jähriger war in Augsburg-Pfersee mit einem E-Scooter unterwegs, als die Polizei bei ihm rund 1,9 Promille Atemalkohol feststellte.

Beamte kontrollierten den Mann am Freitag (30.10.2026) gegen Mitternacht in der Zweibrückenstraße. Sie stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Gegen den 20-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol ermittelt.

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