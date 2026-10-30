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Augsburg-Pfersee: E-Scooter-Fahrer mit 1,9 Promille gestoppt

Augsburg-Pfersee: E-Scooter-Fahrer mit 1,9 Promille gestoppt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein 20-Jähriger war in Augsburg-Pfersee mit einem E-Scooter unterwegs, als die Polizei bei ihm rund 1,9 Promille Atemalkohol feststellte.

Beamte kontrollierten den Mann am Freitag (30.10.2026) gegen Mitternacht in der Zweibrückenstraße. Sie stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Gegen den 20-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol ermittelt.

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Mehr zum Thema: Augsburg: E-Scooter-Fahrer mit 1,3 Promille gestoppt · E-Scooter-Unfälle in Oberfranken: Polizei warnt

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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