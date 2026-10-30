Augsburg: 43-Jähriger geht mit Glasscherbe auf Polizisten zu

Ein 43-Jähriger ist in einem Einkaufscenter in Augsburg mit einer Glasscherbe in der Hand auf Polizeibeamte zugetreten. Die Beamten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Die Polizei erhielt am Mittwochabend (28.10.2026) gegen 21 Uhr die Mitteilung über eine sehr aggressive männliche Person in einem Einkaufscenter an der Viktoriastraße in der Innenstadt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, beschädigte der Mann außerdem das Glas eines dort befindlichen Automaten.

Die Beamten drohten daraufhin den Einsatz eines mitgeführten Distanzelektroimpulsgeräts an. Im weiteren Verlauf nahmen sie dem 43-Jährigen die Glasscherbe ab und fixierten ihn. Dabei wehrte sich der Mann stark und versuchte, nach den Polizisten zu treten. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Sachbeschädigung sowie wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 43-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

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