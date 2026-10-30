Polizei Schwaben-NordAugsburg Stadt

Unbekannte stehlen Toyota C-HR am Botanischen Garten

Unbekannte stehlen Toyota C-HR am Botanischen Garten
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein weißer Toyota C-HR ist am Donnerstag auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens in Augsburg gestohlen worden. Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Eine 49-jährige Frau hatte das Fahrzeug mit Donauwörther Zulassung am 29. Oktober zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr am Dr.-Ziegenspeck-Weg im Stadtteil Spickel-Herrenbach abgestellt. Nach ihrer Rückkehr bemerkte sie, dass der Pkw nicht mehr dort stand.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

- Anzeige -

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizei Augsburg / Schwaben Nord

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

FC Augsburg will sieglose Durststrecke gegen schweren Brocken Freiburg beenden
Seld-Plan von 1521: Augsburg digital im Museum entdecken
Zwei Spiele Sperre für Augsburger Panther-Verteidiger Max Glötzl
Augsburg: 43-Jähriger geht mit Glasscherbe auf Polizisten zu
Vermutlich drei Täter beschmieren vier Gebäude in Augsburg
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns