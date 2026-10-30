Unbekannte stehlen Toyota C-HR am Botanischen Garten

Ein weißer Toyota C-HR ist am Donnerstag auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens in Augsburg gestohlen worden. Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Eine 49-jährige Frau hatte das Fahrzeug mit Donauwörther Zulassung am 29. Oktober zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr am Dr.-Ziegenspeck-Weg im Stadtteil Spickel-Herrenbach abgestellt. Nach ihrer Rückkehr bemerkte sie, dass der Pkw nicht mehr dort stand.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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