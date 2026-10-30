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Augsburg: Lastwagen beschädigt Auto und fährt weiter

Augsburg: Lastwagen beschädigt Auto und fährt weiter
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Donnerstag (29. Oktober 2026) touchierte ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer in der Lechhauser Straße in Augsburg das Auto eines 52-Jährigen und fuhr anschließend weiter.

Der Lastwagen geriet während der Fahrt auf den Fahrstreifen des 52-Jährigen. Dieser fuhr danach auf einen nahe gelegenen Parkplatz, doch der Lastwagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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