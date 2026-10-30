Augsburg: Lastwagen beschädigt Auto und fährt weiter

Am Donnerstag (29. Oktober 2026) touchierte ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer in der Lechhauser Straße in Augsburg das Auto eines 52-Jährigen und fuhr anschließend weiter.

Der Lastwagen geriet während der Fahrt auf den Fahrstreifen des 52-Jährigen. Dieser fuhr danach auf einen nahe gelegenen Parkplatz, doch der Lastwagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 entgegen.

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