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Falscher Polizist täuscht 85-Jährigen in Göggingen

Falscher Polizist täuscht 85-Jährigen in Göggingen
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag in Göggingen einen 85-jährigen Mann getäuscht und Bargeld erbeutet.

Der Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und überzeugte den Mann, später Bargeld herauszugeben. Wie hoch der Betrugsschaden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs und Amtsanmaßung.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagvormittag (29. Oktober 2026) im Bereich zwischen der Oskar-von-Miller-Straße und der Bergiusstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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