Falscher Polizist täuscht 85-Jährigen in Göggingen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag in Göggingen einen 85-jährigen Mann getäuscht und Bargeld erbeutet.

Der Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und überzeugte den Mann, später Bargeld herauszugeben. Wie hoch der Betrugsschaden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs und Amtsanmaßung.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagvormittag (29. Oktober 2026) im Bereich zwischen der Oskar-von-Miller-Straße und der Bergiusstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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