Augsburg: E-Scooter-Fahrer mit 1,3 Promille gestoppt

Bei Kontrollen in Augsburg hat die Polizei einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer gestoppt. Bei einem Autofahrer ergab ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis.

In der Halderstraße kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstag, 29. Oktober, gegen 3.30 Uhr einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Er besitzt die spanische Staatsangehörigkeit.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Bereits am Mittwoch, 28. Oktober, kontrollierte die Polizei gegen 16.45 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer in der Werner-von-Siemens-Straße im Universitätsviertel. Bei dem Mann stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, ein Drogenschnelltest verlief positiv. Zudem war der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, da ihm diese zuvor entzogen worden war. Die Polizei unterband auch in diesem Fall die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Sie ermittelt wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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