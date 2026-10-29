Einbruchschutz: Polizei mit Infostand in Adelsried

Am Montag, 2. November 2026, informiert die Polizei auf dem Rathausplatz in Adelsried über Einbruchschutz.

Bei der Präventionsveranstaltung sind ein Informationsstand und die Mobile Wache des Polizeipräsidiums Schwaben Nord dabei.

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