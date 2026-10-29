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Einbruchschutz: Polizei mit Infostand in Adelsried

Einbruchschutz: Polizei mit Infostand in Adelsried
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Montag, 2. November 2026, informiert die Polizei auf dem Rathausplatz in Adelsried über Einbruchschutz.

Bei der Präventionsveranstaltung sind ein Informationsstand und die Mobile Wache des Polizeipräsidiums Schwaben Nord dabei.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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