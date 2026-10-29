Böckh und Steiger aus Memmingen mit Verdienstmedaille geehrt

Margareta Böckh und Dr. Hans-Martin Steiger aus Memmingen sind in Augsburg mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung des Freistaats Bayern wurde bei einer Feierstunde des Bayerischen Innenministeriums im Rokokosaal der Regierung von Schwaben verliehen. Insgesamt erhielten 28 Persönlichkeiten aus Schwaben, Oberbayern und der Oberpfalz die Kommunale Verdienstmedaille in Silber. Innen- und Kommunalstaatssekretär Sandro Kirchner überreichte die Auszeichnungen.

Margareta Böckh prägte Memmingen über drei Jahrzehnte

Margareta Böckh gehörte von 1996 bis 2026 dem Memminger Stadtrat an und war mehr als 15 Jahre lang zweite Bürgermeisterin. Nach dem unerwarteten Tod von Oberbürgermeister Markus Kennerknecht Ende 2016 führte sie die Amtsgeschäfte der Stadt 83 Tage lang bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers. In dieser Zeit leitete sie Sitzungen des Stadtrats und der Verwaltung.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit lag bei Kindern, Jugendlichen und Familien. Viele Jahre war sie im Stadtrat für den Bereich Jugend zuständig. Unter anderem rief sie das Kinderparlament und den Babyempfang ins Leben. Margareta Böckh ist Ehrenbürgerin der Stadt Memmingen.

Hans-Martin Steiger engagierte sich für Umwelt und Klinikum

Dr. Hans-Martin Steiger war von 1990 bis 2026 Mitglied des Memminger Stadtrats. Von 2017 bis 2026 übernahm er als dritter Bürgermeister zusätzliche Verantwortung. Als Referent für Naturschutz, Grünanlagen und Friedhöfe setzte er sich für die städtischen Grünbestände, das Benninger Ried und die Renaturierung der Iller ein.

Außerdem wirkte Steiger an der Einführung der städtischen Baumschutzverordnung mit. In den vergangenen Jahren engagierte er sich zudem für die Entwicklung des Klinikums und besonders für einen Neubau an einem neuen Standort. Mit dem Spatenstich im Oktober 2024 nahm das Projekt konkrete Gestalt an.

Bei der Verleihung vertrat Bürgermeister Michael Ruppert den Oberbürgermeister der Stadt Memmingen.

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