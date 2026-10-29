Wunschbaumaktion der Stadt Landsberg: Wünsche bis 30 Euro

Die Stadt Landsberg am Lech startet ihre Wunschbaumaktion 2026. Bürgerinnen und Bürger können damit Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren aus finanziell schwächeren Haushalten eine Freude machen.

Die Aktion findet bereits zum fünften Mal statt. Wer sich einen Weihnachtswunsch erfüllen lassen möchte, kann ab sofort im Bürgerbüro in der Katharinenstraße von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr ein Wunsch-Herz abholen und ausfüllen. Pro Haushalt werden maximal zwei Wunsch-Herzen ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Teilnehmen können Bürgerinnen und Bürger aus Landsberg am Lech und den Ortsteilen.

Auf dem Wunsch-Herz werden der Vorname, das Alter und der Weihnachtswunsch eingetragen. Der Wert eines Wunsches darf 30 Euro nicht überschreiten. Wunsch-Herzen wurden außerdem an Schulen, Seniorenheime und verschiedene soziale Einrichtungen verteilt. Die Stadtverwaltung sammelt die ausgefüllten Herzen und hängt sie am Wunschbaum auf.

Wunschbaum ab 12. November

Der Wunschbaum wird ab Donnerstag, 12. November 2026, im Hof des Historischen Rathauses im Übergang zwischen Alt- und Neubau aufgestellt. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann ein oder mehrere Herzen vom Baum nehmen, die gewünschten Geschenke besorgen und weihnachtlich verpacken. Die Päckchen müssen zusammen mit dem jeweiligen Wunsch-Herz bis spätestens Freitag, 11. Dezember 2026, in der Tourist-Information im Historischen Rathaus abgegeben werden.

Abholung der Geschenke

Die Geschenke können am Mittwoch, 16. Dezember, und Donnerstag, 17. Dezember 2026, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr in der Tourist-Information im Historischen Rathaus abgeholt werden. Ein Versand ist nicht möglich.

Geschenke für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, deren Wunsch-Herzen über Schulen, Seniorenheime oder soziale Einrichtungen ausgegeben wurden, bringt die Stadtverwaltung direkt in die jeweiligen Einrichtungen. Nicht abgeholte Geschenke werden bis zum 11. Januar 2027 aufbewahrt und anschließend an eine karitative Einrichtung in Landsberg weitergegeben.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl betont: „Diese Aktion von Landsbergern für Landsberger liegt mir besonders am Herzen. Sie zeigt, dass wir in unserer Stadt füreinander da sind.“ Weitere Informationen gibt es unter www.landsberg.de.