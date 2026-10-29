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DB Regio NRW will Fahrkarten nur in Teams kontrollieren

DB Regio NRW will Fahrkarten nur in Teams kontrollieren
Schaffner mit Bodycam (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Fahrkartenkontrollen sollen in Regionalzügen nur noch durch größere Gruppen von Kontrolleuren vorgenommen werden. Das fordert der Chef von DB Regio NRW, Markus Kaupper, wie die “Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung” (NRZ) berichtet. Es spreche daher viel dafür, dass diejenigen, die Fahrscheine und Ausweise kontrollieren, in einer gewissen Teamstärke auftreten, sagte er der Zeitung.

Die Verkehrsunternehmen und ihre Auftraggeber sollten diskutieren, wie Ticketkontrollen vorgenommen werden. Sein Unternehmen rät den Mitarbeitern, sich bei eskalierenden Situationen zurückzuziehen. Oft seien es Ticketkontrollen, die zu Eskalationen führen. Sein Vorschlag laute, Service und Sicherheit an Bord von der Kontrollfunktion zu trennen. Heißt: Die Zugbegleiter sind Ansprechpartner. Die Fahrkarten hingegen sollten von Kräften in Teamstärke kontrolliert werden. So wie das bei kommunalen Verkehrsunternehmen schon häufig sei.

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