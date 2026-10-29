Diebstahl aus Rucksack in Augsburger Turnhalle

In einer Turnhalle am Alten Postweg in Augsburg-Hochfeld sind mehrere Gegenstände aus einem Rucksack gestohlen worden.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 28. Oktober 2026, zwischen 19 und 20 Uhr. Der Rucksack lag in einer Umkleidekabine. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Als Tatverdächtige kommen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen infrage.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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