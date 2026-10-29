Polizeibericht Augsburg und Region vom 29. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Präventionsveranstaltung zum Thema „Einbruchsschutz“

Adelsried – Am Montag (02.11.2026) findet auf dem Rathausplatz der Gemeinde Adelsried eine Präventionsveranstaltung mit Infostand und unter Beteiligung der Mobilen Wache des Polizeipräsidiums Schwaben Nord zum Thema „Einbruchsschutz“ statt. Wann: 02.11.2026, 10:00 – 16:00 Uhr Wo: Rathausplatz Gemeinde Adelsried, Dillinger Straße 2

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochfeld – Am Mittwoch (28.10.2026), im Zeitraum zwischen 19.00 – 20.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände aus einem Rucksack, welcher in der Umkleidekabine einer Turnhalle im Alten Postweg deponiert war. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Donnerstag (29.10.2026), gegen 03.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 22-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Halderstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 22-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille. Die Weiterfahrt des 22-Jährigen wurde daraufhin unterbunden und es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 22-Jährige besitzt die spanische Staatsangehörigkeit.

Universitätsviertel – Am Mittwoch (28.10.2026), gegen 16.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 25-jährigen Fahrer eines Pkw in der Werner-von-Siemens-Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 25-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Weiterfahrt des 25-Jährigen wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da ihm diese im Vorfeld entzogen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Betrügen durch Schockanrufe

Stadtgebiet Augsburg – Seit Dienstag (27.10.2026) wurden im Stadtgebiet Augsburg mehrere Fälle von telefonischem Betrug gemeldet. In einigen Fällen reagierten die Angerufenen aufmerksam, beendeten die Telefongespräche rechtzeitig und verhinderten dadurch einen finanziellen Schaden. Die Unbekannten wandten dabei unterschiedliche Täuschungsversuche an: • Angeblicher Krebserkrankung von Angehörigen: In mehreren Fällen gaben sich die Anrufer als Ärzte oder Professoren aus. Sie behaupteten fälschlicherweise gegenüber den Angerufenen, dass deren Kinder oder Enkelkinder schwer an Krebs erkrankt seien und dringend ein kostenintensives Medikament benötigen. Für die angebliche Behandlung wurden Beträge von 1.000 Euro bis zu 160.000 Euro gefordert.

• Falsche Polizeibeamte: Ein Betrüger gab am Telefon vor, Kriminalpolizist zu sein. In einem weiteren Fall erfragte ein angeblicher Polizeibeamter Informationen über verdächtige Wahrnehmungen in der Nachbarschaft, um Angaben zu Vermögenswerten zu erlangen. In zwei Fällen waren die Täter erfolgreich und die Geschädigten übergaben Bargeld und Wertgegenstände. Ein Täter („Abholer“) in Haunstetten wurde wie folgt beschrieben: – Männlich – 30 – 40 Jahre alt – ca. 180 cm groß – dunkle Haare – dunkle Bekleidung – dunkler Rucksack – keine Brille – kein Bart Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrug. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Verhaltenstipps der Polizei: • Die Polizei fordert am Telefon niemals Geldbeträge oder Wertsachen und droht nicht mit Repressalien. • Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf. Lassen Sie sich nicht in Gespräche verstricken oder unter Druck setzen. • Geben Sie am Telefon niemals Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen, Wertsachen sowie persönlichen Daten preis. • Wenn Anrufer den angeblichen Notfall eines Angehörigen behaupten: Rufen Sie die Verwandten selbst unter der Ihnen bekannten Nummer an und vergewissern Sie sich. • Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an fremde Personen. • Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: • https://www.polizei.bayern.de/nmmo • https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick