FC Augsburg will sieglose Durststrecke gegen schweren Brocken Freiburg beenden

Nach fünf Bundesligaspielen ohne Sieg gab es für den FC Augsburg unter der Woche im Pokal einen Erfolg in Großaspach. Einen Dreier möchte man auch heute Nachmittag einfahren. Keine leichte Aufgabe, denn Freiburg kommt.

Seit fünf Spielen ist der FC Augsburg in der Bundesliga ohne Sieg. Nach dem erfolgreichen Saisonstart und der ersten Tabellenführung der Clubgeschichte ist dies eine lange Durststrecke. Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) dürfte es gegen den Dritten aus Freiburg schwer werden diese Serie zu stoppen. Vor eigenem Publikum ist der FCA allerdings seit sieben Monaten ungeschlagen, ein Umstand aus dem man Mut für die anstehende Aufgabe nimmt. Für Trainer Manuel Baum gilt deshalb nur eine Zielrichtung: „Wir wollen auch am Samstag die drei Punkte zuhause behalten”

Gute Freiburger Mischung

Dafür gilt es aber mit dem Sportclub einen echten Brocken aus dem Weg zu räumen. Der Europapokalteilnehmer ist auch in dieser Saison ein ernstzunehmender Kandidat auf die oberen Plätze. 13 Punkte aus den ersten sieben Spielen haben sie bereits gesammelt, dies spricht Bände. Ohne große Stars, aber mit einer guten Mischung an Erfahrung (u.a. Grifo, Eggestein) und jungem Tatendrang spielen sie einen intensiven, temporeichen und oft zielstrebigen Fußball. Mit Derry Scherhant haben sie zudem einen Spieler in ihren Reihen, der zuletzt auch in der deutschen Nationalmannschaft sein Können gekonnte gezeigt hatte. Trainer Julian Schuster gelingt es mit seiner Mannschaft auf durchgängig hohem Niveau abzuliefern. In der Vorwoche verlor der SCF allerdings gegen die Bayern mit 1:3 und auch im Pokal hatte man unter der Woche Mühe. Gegen Bundesligaabsteiger Wolfsburg bedarf es eines Treffers des Japaners Goto in der Nachspielzeit um ins Achtelfinale einzuziehen.

Der kommt in die FCA-Abwehr

Auch der FC Augsburg steht in der Runde der letzten 16. Mit einem harten Stück Arbeit konnte man sich beim Drittligisten Großaspach mit 4:2 durchsetzen, dies dürfte Selbstvertrauen für die heutige Begegnung geben. Verzichten muss Baum dabei auf Bah, der wegen einer Rotsperre ebenso fehlen wird, wie seine beiden verletzten Verteidigerkollegen Banks (Sprunggelenk) und Brackelmann (Gehirnerschütterung). Wie im Pokalspiel wird Yannik Keitel deshalb voraussichtlich gemeinsam mit Captain Jeffrey Gouweleeuw von Beginn ran dürfen. Egal wer aufläuft, der FCA muss hinten deutlich konzentrierter zu Werke gehen und vor dem gegnerischen Tor seine vielen Chancen wieder konsequenter nutzen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Gouweleeuw, Keitel, Matsima – Fellhauer, Massengo, Rieder, Behrens – Kade, Ibrahimovic – Gregoritsch