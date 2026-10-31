Verbraucherschützerin zeigt Verständnis für Gen-Z-Proteste

Vor dem Protest von “Gen Z regelt” an diesem Samstag hat die Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV), Ramona Pop, Verständnis für die Protestanliegen junger Menschen geäußert. “Die Politik kümmert sich aus unserer Sicht zu wenig um die Anliegen junger Menschen”, sagte Pop der “Rheinischen Post” (Samstagsausgabe).

Es gebe viele “berechtigte Anliegen, etwa für bessere Bildung, einen bezahlbareren Alltag oder ein funktionierendes Gesundheitssystem. Dafür darf man auch demonstrieren”, so die VZBV-Chefin weiter. Zugleich stellte sie klar: “Gewalt gehört aber nicht dazu. Es ist bedauerlich, wenn berechtigte Anliegen durch Gewalt überlagert werden”, saagte Pop.

Am Samstag werden Zehntausende junge Menschen zu Protesten in mindestens 34 deutschen Städten erwartet.

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