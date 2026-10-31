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Zwei Spiele Sperre für Augsburger Panther-Verteidiger Max Glötzl

Zwei Spiele Sperre für Augsburger Panther-Verteidiger Max Glötzl
Maximilian Gloetzl #21 (Augsburger Panther), Foto: Kolbert press/Dunja Dietrich
Presse Augsburg
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Nach einem Check gegen den Kopf- und Nackenbereich verpasst Max Glötzl die nächsten beiden Spiele der Augsburger Panther.

Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) sperrte den Verteidiger wegen eines Verstoßes gegen Regel 48. Der Vorfall ereignete sich am 29. Oktober 2026 im Spiel gegen die Löwen Frankfurt. Zusätzlich muss Glötzl eine Geldstrafe zahlen.

Konrad Abeltshauser muss verletzt vom Eis Foto: Kolbert press/Dunja Dietrich

Für das Strafmaß waren mehrere Faktoren entscheidend: Der Kopf des Gegenspielers war der Hauptkontaktpunkt. Außerdem richtete Glötzl seinen Körper unmittelbar vor dem Kontakt auf. Bei genauerer Betrachtung wäre der Kontakt zum Kopf vermeidbar gewesen.

Mehr zum Thema: AEV kann wieder gewinnen – Augsburger Panther mit Overtime-Sieg gegen Frankfurt

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