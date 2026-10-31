Hannover 96 entlässt Sport-Geschäftsführer Boldt

Im Zuge der anhaltenden Krise beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 muss nun Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt gehen.

“Der für die Bestellung der Geschäftsführung zuständige Aufsichtsrat der Hannover 96 Management GmbH hat sich einstimmig auf die Abberufung Boldts verständigt”, teilten die Niedersachsen am Samstag knapp mit. Die Entscheidung gelte mit sofortiger Wirkung. “Henning Bindzus ist damit alleiniger Geschäftsführer der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA.”

Boldt hatte den Posten erst im Juni übernommen. Nachdem die Hannoveraner in der letzten Saison noch denkbar knapp am Aufstieg gescheitert waren, stecken sie in der laufenden Spielzeit bislang im Tabellenkeller fest. Auch der Trainerwechsel von Christian Titz zu Sandro Wagner im September brachte zunächst keine Besserung. Nach dem Pokal-Aus gegen den 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch schloss Boldt einen erneuten Tausch an der Seitenlinie aus. Nun muss er selbst seinen Hut nehmen.