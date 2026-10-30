Raub in Ruhstorf: Zwei Männer verletzen Geschäftsinhaber

Zwei bislang unbekannte Männer haben in einem Zeitschriftengeschäft in Ruhstorf an der Rott mehrere Vapes erbeutet. Der 63-jährige Geschäftsinhaber wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betraten die Männer am Mittwoch, 28. Oktober 2026, gegen 17 Uhr das Geschäft. Einer von ihnen schlug dem 63-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschäftsinhaber stürzte daraufhin durch eine Glastür.

Anschließend entwendeten die Männer mehrere Vapes im Wert eines mittleren zweistelligen Eurobetrags und flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Der 63-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Bad Griesbach mit Unterstützung umliegender Dienststellen verliefen bislang ohne Ergebnis. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Die beiden Männer werden als etwa 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung und schwarze Sturmhauben.

Die Kriminalpolizei Passau bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße, der Passauer Straße oder den umliegenden Straßen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 melden.

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