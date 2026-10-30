Reisbach: 500 Gramm Cannabis und Chemikalien sichergestellt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Reisbach haben Ermittler rund 500 Gramm Cannabis und verschiedene Chemikalien sichergestellt, die zur Herstellung von Rauschgift geeignet sind.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut vollzog am Donnerstag, 29. Oktober 2026, einen vom Amtsgericht Landshut auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassenen Durchsuchungsbeschluss.

Im Fokus der Ermittlungen steht ein 23-jähriger Deutscher. Er steht aufgrund anderweitiger Ermittlungen im Verdacht, aus seiner Wohnung heraus mit Betäubungsmitteln zu handeln. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

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