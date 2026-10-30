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Reisbach: 500 Gramm Cannabis und Chemikalien sichergestellt

Reisbach: 500 Gramm Cannabis und Chemikalien sichergestellt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Reisbach haben Ermittler rund 500 Gramm Cannabis und verschiedene Chemikalien sichergestellt, die zur Herstellung von Rauschgift geeignet sind.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut vollzog am Donnerstag, 29. Oktober 2026, einen vom Amtsgericht Landshut auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassenen Durchsuchungsbeschluss.

Im Fokus der Ermittlungen steht ein 23-jähriger Deutscher. Er steht aufgrund anderweitiger Ermittlungen im Verdacht, aus seiner Wohnung heraus mit Betäubungsmitteln zu handeln. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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