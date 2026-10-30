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Berching: Arbeiter stürzt sechs Meter von Baugerüst

Berching: Arbeiter stürzt sechs Meter von Baugerüst
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein 30-jähriger Arbeiter hat sich am Dienstag auf einer Baustelle in Jettingsdorf bei Berching bei einem Sturz schwer am Kopf verletzt.

Der Unfall ereignete sich am 27. Oktober 2026 gegen 10.55 Uhr. Der Mann stürzte aus etwa sechs Metern Höhe von einem Baugerüst. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Vertreter der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamtes waren vor Ort. Das Baugerüst wurde zur Sicherung der Spuren vorerst sichergestellt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand könnte der Arbeiter im Bereich eines Dachvorsprungs über eine Brüstung gestürzt sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt zur Ursache des Betriebsunfalls.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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