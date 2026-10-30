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Als gestohlen gemeldeter Dacia bei Passau sichergestellt

Als gestohlen gemeldeter Dacia bei Passau sichergestellt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Kontrolle auf der A3 bei Passau haben Schleierfahnder am Donnerstagabend einen als gestohlen gemeldeten Dacia sichergestellt.

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten am 29. Oktober 2026 gegen 21.30 Uhr einen Kleintransporter mit angehängtem Trailer. Auf dem Anhänger befand sich der Dacia. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der 42-jährige rumänische Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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