Als gestohlen gemeldeter Dacia bei Passau sichergestellt

Bei einer Kontrolle auf der A3 bei Passau haben Schleierfahnder am Donnerstagabend einen als gestohlen gemeldeten Dacia sichergestellt.

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten am 29. Oktober 2026 gegen 21.30 Uhr einen Kleintransporter mit angehängtem Trailer. Auf dem Anhänger befand sich der Dacia. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der 42-jährige rumänische Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau.

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