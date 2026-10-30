Mehr OP-Kapazität: Neuer Da-Vinci-Roboter für Memmingen

Das Klinikum Memmingen hat im Oktober einen weiteren Da-Vinci-Operationsroboter in Betrieb genommen. Finanziert wurde das System durch eine Spende von mehr als einer Million Euro der Reck-Technik GmbH & Co. KG aus dem Kreis Biberach.

Mehr Kapazität für robotergestützte Eingriffe

Zum Einsatz kommt der Roboter in der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Dort werden seit mehreren Jahren minimal-invasive Eingriffe an den Bauchorganen mit robotischer Unterstützung durchgeführt.

Schwerpunkte liegen neben urologischen Operationen auf roboterassistierten Eingriffen an Dick- und Enddarm, Speiseröhre sowie Bauchspeicheldrüse. Chefarzt Professor Dr. Carsten Gutt erklärt, mit dem zusätzlichen System könne die Kapazität für eine zeitnahe hochwertige Patientenversorgung deutlich erhöht werden.

Studie zur Erholung nach Operationen

Dank der Unterstützung soll außerdem die schnelle Erholung von Patientinnen und Patienten nach roboterassistierten Eingriffen im Rahmen einer Studie weiter untersucht werden. Geschäftsführende Gesellschafterin Christine Reck betonte, der Roboter solle neben der Patientenversorgung auch der wissenschaftlichen Arbeit am Klinikum Memmingen zugutekommen.

Nach Angaben des Klinikums sollen in Memmingen künftig jährlich bis zu 500 bauchchirurgische Eingriffe mit der Technik durchgeführt werden.

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