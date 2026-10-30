Falsche Ärztin erbeutet mehrere zehntausend Euro in Weingarts

Eine Seniorin hat im Kunreuther Gemeindeteil Weingarts mehrere zehntausend Euro an Betrüger verloren. Eine Frau gab sich am Telefon als Ärztin aus und täuschte die Seniorin mit der Behauptung, für eine Krebsbehandlung sei ein teures Medikament nötig.

Die Unbekannte setzte die Seniorin in einem mehr als einstündigen Telefonat unter Druck. Daraufhin packte die Frau das Bargeld zusammen. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen im Landkreis Forchheim.

Geldübergabe an der Bushaltestelle

Gegen 17.30 Uhr erschien ein weiterer Betrüger in der Nähe der Bushaltestelle Weingarts Siedlung und holte das Geld ab. Die Seniorin beschrieb ihn als etwa 45 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß. Die falsche Ärztin hielt ihr Opfer so lange am Telefon, bis der Abholer das Geld in der Hand hielt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Gemeindeteil Weingarts. Beobachtungen nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.