Rosenheim: Zwei Tatverdächtige nach Drogengeschäft in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Rauschgiftgeschäft in Rosenheim sitzen zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 27 Jahren in Untersuchungshaft.

Beamte der Zivilen Einsatzgruppe Bad Aibling beobachteten am Mittwoch, 28. Oktober 2026, gegen 11.25 Uhr am Kardinal-Faulhaber-Platz ein mutmaßliches Drogengeschäft. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie neben Bargeld geringe Mengen Kokain und Rauschgift-Konsumutensilien sicher.

Durchsuchung führt zu weiteren Sicherstellungen

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines Tatverdächtigen stellten die Ermittler außerdem mehr als 7.000 Euro Bargeld, etwa 800 Gramm Marihuana und rund 70 Gramm Kokain sicher. Die beiden dringend Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige und stammen aus Rosenheim.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein beantragte beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle. Beide Tatverdächtige wurden am Donnerstag, 29. Oktober 2026, dem zuständigen Richter vorgeführt. Nach dem Erlass der Untersuchungshaftbefehle wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim führt die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fort.

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