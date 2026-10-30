Nördlingen erinnert an Gerd Müller: Spaziergang am 3. November

Zum 81. Geburtstag von Gerd Müller lädt die Stadt Nördlingen am Dienstag, 3. November, gemeinsam mit dem Gerontopsychiatrischen Dienst der Diakonie Donau-Ries zu einem kostenlosen Erinnerungsspaziergang ein.

Stationen aus dem Leben von Gerd Müller

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Gerd-Müller-Platz. Von dort aus besucht die Gruppe mehrere Stationen, die an das Leben und die Karriere des in Nördlingen geborenen Fußballers erinnern. Dazu gehören sein Geburtshaus, das Elternhaus und die Statue am Gerd-Müller-Platz.

Anschließend führt der Spaziergang zur Seniorenbegegnungsstätte in der Polizeigasse. Dort kommt der Erinnerungskoffer des FC Bayern München zum Einsatz. Er enthält Bilder und weitere Erinnerungsstücke, die an große Momente und Erfolge des Vereins erinnern.

Erinnerungskoffer für Menschen mit Demenz

Der Erinnerungskoffer wurde unter dem Leitmotiv „Forever Number One“ gemeinsam mit Expertinnen und Experten für Menschen mit Demenz und Alzheimer entwickelt. Er soll die Biografiearbeit unterstützen und Menschen mit Demenz sowie ihren Angehörigen gemeinsame Erinnerungsmomente ermöglichen. Geschichten, Bilder und persönliche Erinnerungen bieten Gelegenheit zum Austausch und dazu, Erlebtes zu teilen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Interessierten sowie Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

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