Alpenstraße in Augsburg: Erneuerung im Bismarckviertel abgeschlossen

Die rund 400 Meter lange Alpenstraße im Augsburger Bismarckviertel ist nach etwa einem halben Jahr Bauzeit erneuert. Die Stadt investierte rund 1,52 Millionen Euro.

Neue Fahrbahn und mehr Sicherheit

Zwischen Stettenstraße und Bismarckstraße wurde die Fahrbahn vollständig erneuert. Auch die Gehwege wurden aufgewertet, die Straßenentwässerung optimiert und die Beleuchtung vollständig erneuert.

Für mehr Sicherheit im Fußverkehr wurden die Einmündungsbereiche enger gefasst. Dadurch verkürzen sich die Querungsstrecken und die Übersichtlichkeit verbessert sich. An der Stettenstraße entstand zudem eine barrierefreie Querungsstelle.

Tempo-30-Zone und zwei neue Bäume

Die Alpenstraße bleibt Teil einer Tempo-30-Zone. Der Radverkehr wird weiterhin nach den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung im Mischverkehr geführt.

Der alte Baumbestand konnte erhalten werden. Zwischen Herbst 2026 und Frühjahr 2027 sollen zusätzlich zwei neue Bäume gepflanzt werden.

Wichtige Verbindung im Bismarckviertel

Die Alpenstraße dient als wichtige Erschließungsstraße für das Wohnquartier. Der Straßenoberbau war seit Jahren in schlechtem Zustand und entsprach bei Tragfähigkeit und Ebenheit nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Bereits 2025 hatten die Stadtwerke die Wasser- und Gasleitungen größtenteils erneuert. Weitere Leitungsarbeiten im Bereich der Völkstraße und Neidhartstraße waren vor Beginn der Straßenbauarbeiten durchgeführt worden.