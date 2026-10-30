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Kissing: 29-Jähriger fährt ungebremst in Garage

Kissing: 29-Jähriger fährt ungebremst in Garage
Foto: Bruder
Presse Augsburg
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Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Kissing ungebremst in die Garage eines Grundstücks gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt, der Gesamtschaden liegt bei rund 85.000 Euro.

Unfall an der Einmündung zur VdK-Straße

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Ringstraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur VdK-Straße überfuhr er diese aus bislang ungeklärter Ursache und verunfallte anschließend in der Garage des gegenüberliegenden Grundstücks.

Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, die Garage wurde schwer beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 85.000 Euro.

Mehr zum Thema: Kissing: Auto kracht in Garage – Gebäude schwer beschädigt

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