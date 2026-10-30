Raserei auf der B2 bei Meitingen: Polizei sucht Zeugen

Ein 30-Jähriger soll am Donnerstag auf der B2 bei Langweid bis zu 200 km/h gefahren und einen Verkehrsteilnehmer genötigt haben. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Am 29. Oktober 2026 gegen 10.40 Uhr überholte ein hochmotorisierter beziehungsweise deutlich zu schneller Pkw eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Rain auf der B2 in Richtung Norden bei Langweid. Während der anschließenden Nachfahrt beschleunigte der Fahrer laut Polizei mehrfach auf bis zu 200 km/h.

Außerdem soll der Mann mindestens einen weiteren Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren genötigt haben. Auf Höhe Meitingen gelang es der Zivilstreife, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei zeigte sich der 30-jährige deutsche Fahrer laut Polizei uneinsichtig und beleidigte einen der Beamten.

Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten eingeleitet, darunter des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Nötigung im Straßenverkehr und der Beleidigung. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Die Polizeiinspektion Rain bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Pkw gefährdet oder genötigt wurden, sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09090/7007-0 zu melden.

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