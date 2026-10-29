Kissing: Auto kracht in Garage – Gebäude schwer beschädigt

Ein Auto ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Ringstraße in Kissing in ein Garagengebäude geprallt und darin stecken geblieben. Die Person im Fahrzeug wurde nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Garagengebäude an einem Wohnanwesen, das sich derzeit in Renovierung befindet, wurde bei dem Aufprall schwer beschädigt. Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr muss es voraussichtlich durch das Technische Hilfswerk abgestützt werden.

THW und Baustatiker im Einsatz

Neben der Feuerwehr Kissing sind das THW Friedberg und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Auch ein Baustatiker des THW Augsburg wird hinzugezogen, um die Standsicherheit des beschädigten Gebäudes zu beurteilen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

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