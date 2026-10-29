Himemaru Rice Cracker wegen Glycidol zurückgerufen

Der 98 Gramm schwere Himemaru Japanese Rice Cracker wird mit allen noch gültigen Mindesthaltbarkeitsdaten zurückgerufen.

Grund ist ein erhöhter Gehalt an Glycidyl-Fettsäureestern, ausgedrückt als Glycidol. Verantwortlich für den Rückruf ist die SSP Konsumgüter Trade & Consult GmbH aus Dietzenbach.

Das Produkt wurde in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen angeboten.

Produkt nicht weiterverwenden

Die Ware ist laut Unternehmen nicht verkehrsfähig und darf nicht weiterverwendet werden.

Glycidyl-Fettsäureester können bei der Raffination pflanzlicher Fette und Öle entstehen. Bei der Verdauung wird Glycidol freigesetzt. Der Stoff besitzt genschädigende und krebserzeugende Eigenschaften. Für Glycidyl-Fettsäureester, ausgedrückt als Glycidol, gelten deshalb EU-weit festgelegte Höchstgehalte.

Fragen zum Rückruf beantwortet die SSP Konsumgüter Trade & Consult GmbH per E-Mail an info@ssp-trade.com.