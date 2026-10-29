Verbraucherwarnungen & Rückrufe

Himemaru Rice Cracker wegen Glycidol zurückgerufen

Himemaru Rice Cracker wegen Glycidol zurückgerufen
Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit

Der 98 Gramm schwere Himemaru Japanese Rice Cracker wird mit allen noch gültigen Mindesthaltbarkeitsdaten zurückgerufen.

Grund ist ein erhöhter Gehalt an Glycidyl-Fettsäureestern, ausgedrückt als Glycidol. Verantwortlich für den Rückruf ist die SSP Konsumgüter Trade & Consult GmbH aus Dietzenbach.

Das Produkt wurde in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen angeboten.

Produkt nicht weiterverwenden

Die Ware ist laut Unternehmen nicht verkehrsfähig und darf nicht weiterverwendet werden.

- Anzeige -

Glycidyl-Fettsäureester können bei der Raffination pflanzlicher Fette und Öle entstehen. Bei der Verdauung wird Glycidol freigesetzt. Der Stoff besitzt genschädigende und krebserzeugende Eigenschaften. Für Glycidyl-Fettsäureester, ausgedrückt als Glycidol, gelten deshalb EU-weit festgelegte Höchstgehalte.

Fragen zum Rückruf beantwortet die SSP Konsumgüter Trade & Consult GmbH per E-Mail an info@ssp-trade.com.

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Salmonellenverdacht: Tahina von Chtoura Garden zurückgerufen
Pöttmes: Präventionstheater zeigt typische Betrugsmaschen
KiK ruft Küchenhelfer-Set wegen Aminen zurück
Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug durch „Ghost Pairing“
Rückruf: Abido Sumak mit Chlorpyrifos und E122
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns